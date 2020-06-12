В Саранске запрещено купаться в водоемах

В Саранске на заседании городского оперативного штаба было принято решение о том, что в выходные дни будут проводиться рейды по местам отдыха в черте города.

В состав групп патрулирования вошли сотрудники городской администрации, представители МВД и МЧС. Первостепенное внимание будет уделено патрулированию водоемов, находящихся на территории Саранска.

В настоящее время купание во всех городских водоемах запрещено. Глава администрации Саранска Пётр Тултаев дал поручение руководителям профильных структурных подразделений установить информационные таблички с соответствующей информацией.

В связи с большим количеством свадеб в ЗАГСах Саранска будет усилено патрулирование в центральной части города, чтобы не допустить массовых гуляний в местах, которые традиционно посещают молодожены после торжественной церемонии бракосочетания.

Градоначальник заявил, что он понимает стремление молодоженов ярко отпраздновать день бракосочетания, но отметил, что текущая эпидемиологическая ситуация к этому не располагает.

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Источник: adm-saransk.ru