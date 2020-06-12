В Ардатове загорелась баня

В Ардатове произошло возгорание бани.

Вечером 11 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Ленинской. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит баня. Огонь повредил постройку на площади 12 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru