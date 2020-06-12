В одной из колоний Мордовии были выявлены нарушения закона

Заместитель прокурора Мордовии Леонид Перескоков 10 июня провел проверку в исправительной колонии №18 УФСИН России по Мордовии.

В указанном исправительном учреждении были выявлены нарушения законодательства об охране труда и здоровья, санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, норм проведения воспитательной работы и другие нарушения.

По результатам проверки начальнику УФСИН России по Мордовии и начальнику ФКУЗ «Медико-санитарная часть №13 ФСИН России» были внесены представления об устранении нарушений законов.

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Источник: prokrm.ru