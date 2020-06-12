В Саранске горели автомобиль и гараж

В Саранске произошло возгорание гаража и автомобиля.

Указанное происшествие произошло в ночь на 12 июня на территории посёлка Луховка. На улице Рабочей загорелся гараж, в котором находился автомобиль.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило транспортное средство и гараж.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть максимально осторожными при обращении с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе горел сарай.

Источник: 13.mchs.gov.ru