В Саранске горели автомобиль и гараж

В Саранске произошло возгорание гаража и автомобиля.
Указанное происшествие произошло в ночь на 12 июня на территории посёлка Луховка. На улице Рабочей загорелся гараж, в котором находился автомобиль.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя повредило транспортное средство и гараж.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан быть максимально осторожными при обращении с огнем.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru