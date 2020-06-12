Жителя Инсарского района осудили за повторную езду в пьяном виде

В Инсарском районе суд вынес приговор в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в повторной езде в пьяном виде.

В марте нынешнего года 31-летний гражданин управлял мопедом, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Ранее гражданин уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Решением Инсарского районного суда в отношении нарушителя была избрана мера наказания в виде обязательных работ на срок 300 часов с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 6 месяцев.

Также читайте о том, что в Саранске пойдут под суд жители Ульяновска, обвиняемые в серии краж из автомобилей.

Источник: prokrm.ru