В Ковылкинском районе горела баня

В Ковылкинском районе произошло возгорание бани.

В ночь на 12 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Рыскино. На улице Центральной загорелась баня. Постройка была повреждена пламенем на площади 12 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия пока что не поступала.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru