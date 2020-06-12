В Атяшевском районе горел жилой дом

В Атяшевском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Вечером 11 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Дюрки. Огонь вспыхнул в жилом доме №19, расположенном по адресу – улица Комсомольская. Пламя повредило внутреннюю отделку дома и имущество на общей площади, составляющей 4 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Специалисты занимаются установлением причины возгорания.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru