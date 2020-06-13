В селе Большое Игнатово утонул парень

В селе Большое Игнатово утонул подросток.

По предварительной информации, 12 июня житель указанного населенного пункта 2004 года рождения проводил время со своими друзьями на пруду. В определенный момент приятели решили переплыть пруд. Три парня вырвались вперед, а четвертый от них отстал. Последний, которым является упомянутый подросток 2004 года рождения, перевернулся на спину, дабы отдохнуть. Добравшись до берега, парни, вырвавшиеся вперед, обнаружили, что их приятель пошел ко дну.

На место инцидента в кратчайшие сроки прибыли полицейские и водолазная группа. Спустя некоторое время труп подростка был найден на дне пруда.

Также читайте о том, что в Ковылкинском районе в результате ДТП пострадали два человека.

Источник: 13.mchs.gov.ru