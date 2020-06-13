В Саранске произошел пожар в мебельном магазине

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в мебельном магазине.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 13 июня. В мебельном магазине, расположенном по адресу – улица Ботевградская, вспыхнул огонь. Площадь распространения пламени составила 10 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru