В Зубово-Полянском районе сгорела крыша жилого дома

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил кровлю жилого дома.

Происшествие произошло днём 12 июня на территории населенного пункта Леплей. На улице Шлыкова загорелся жилой дом №2. Огонь уничтожил кровлю постройки на площади 180 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия пока что не поступала.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru