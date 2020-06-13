В Зубово-Полянском районе сгорела крыша жилого дома

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил кровлю жилого дома.
Происшествие произошло днём 12 июня на территории населенного пункта Леплей. На улице Шлыкова загорелся жилой дом №2. Огонь уничтожил кровлю постройки на площади 180 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия пока что не поступала.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru