В Ардатове был задержан мужчина, подозреваемый в краже велосипеда

В Ардатове сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего местного жителя, который подозревается в краже велосипеда.

Стражами порядка было установлено, что в ночное время суток 32-летний житель Ардатова, ранее имевший проблемы с законом, гостил у своих знакомых. Возвращаясь домой, мужчина заметил на лестничной площадке велосипед. Гражданин похитил двухколесное транспортное средство. Сумма ущерба, причиненного законной владелице велосипеда, составила более 6 тыс. рублей.

В кратчайшие сроки житель Ардатова был задержан. Мужчина не стал отрицать свою вину. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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Источник: 13.мвд.рф