В Мордовии пойдет под суд житель Татарстана, обвиняемый в краже

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Татарстана, который обвиняется в совершении кражи.

В начале апреля нынешнего года 29-летний житель Татарстана, который работает в Рузаевке вахтовым методом, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время суток проник в магазин, откуда похитил ноутбук и денежные средства в сумме 83 тыс. рублей. После этого гражданин отправился на съемную квартиру. Преступный замысел жителя Татарстана был реализован не самым лучшим для него же образом. Гражданин забыл на месте преступления свой мобильный телефон, а украденные деньги потерял по дороге на съемную квартиру.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Татарстана находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф