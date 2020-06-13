Мошенники из Санкт-Петербурга ограбили жителя Мордовии

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Санкт-Петербурга, которые подозреваются в совершении мошенничества в отношении мужчины, проживающего в Мордовии.

Осенью прошлого года 35-летний житель Мордовии обнаружил на сайте бесплатных объявлений публикацию, содержащую информацию о продаже частным лицом ноутбука. Мужчина связался с продавцом и договорился с ним о покупке товара. После беседы с автором объявления гражданин перечислил на указанный им банковский счет денежные средства в сумме 31,5 тыс. рублей. Затем продавец сообщил, что деньги он не получал, по причине чего отправлять товар жителю Мордовии не будет.

Стражи порядка выяснили, что автор объявления на самом деле денежные средства не получил. Оказалось, что два жителя Санкт-Петербурга 2001 года рождения приобрели аккаунт на упомянутом сайте, функциональные возможности которого позволяют читать переписку между покупателями и продавцами, а также вступать в беседу от имени одной из её сторон. Молодые люди указали жителю Мордовии номер принадлежащей одному из них банковской карты, о чем продавец не догадывался.

Жители Санкт-Петербурга были задержаны и доставлены в Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф