В Лямбире полицейские и общественники провели профилактическую акцию для подростков

Сотрудники ММО МВД России «Лямбирский» совместно с представителями общественности провели профилактическую акцию для подростков.

Вместе с директором МОУ «Лямбирская средняя школа №2» Мариной Добряевой полицейские раздали на улицах Лямбиря более 50 памяток по профилактике хищений велосипедов и мобильных телефонов.

В ходе акции выяснилось, что у каждого второго подростка имеется скоростной велосипед, у многих также есть самокаты либо электро- и гироскутеры.

Участники акции рассказали подросткам о наиболее действенных способах обезопасить свое имущество. Стражи порядка рекомендовали использовать не пластиковый велосипедный замок, а металлический тросик.

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Источник: 13.мвд.рф