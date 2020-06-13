Интернет-мошенник ограбил 41-летнего жителя Саранска

В Саранске 41-летний местный житель был ограблен интернет-мошенником.

Недавно 41-летний житель Саранска обнаружил в одной из популярных социальных сетей объявление о продаже колесных дисков. Горожанин связался с автором данной публикации. Последний предложил жителю Саранска приобрести не только колесные диски, но и покрышки со скидкой в размере 50%. Горожанин ответил согласием. После этого автор объявления прислал мужчине копию паспорта и фото банковской карты, на которую попросил перечислить предоплату в размере 26,7 тыс. рублей. Только после перевода денег житель Саранска обнаружил, что фамилия, указанная в копии паспорта, отличается от той, которая имеется на карте. Мужчина попытался связаться с продавцом, но последний внес его аккаунт в черный список.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф