В Краснослободском районе загорелся жилой дом

В Краснослободском районе произошло возгорание жилого дома.

Указанное происшествие произошло днём 13 июня на территории деревни Красная Волна. На улице Вольной загорелся жилой дом №27. Огонь повредил постройку на площади, составляющей 108 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате рассматриваемого пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru