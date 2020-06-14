В Зубово-Полянском районе утонула женщина

В Зубово-Полянском районе утонула местная жительница.

Неподалеку от населенного пункта Киселевка утром 13 июня сотрудники ГИМС извлекли из реки Вад труп 44-летней женщины.

По предварительной информации, гражданка пошла ко дну во время купания в месте, которое не является для этого оборудованным. Также имеются сведения, согласно которым женщина не умела плавать, но почему в таком случае она оказалась в воде, не уточняется.

Сотрудники следственных органов в настоящее время проводят проверку по факту гибели жительницы Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в селе Большое Игнатово утонул подросток.

Источник: 13.mchs.gov.ru