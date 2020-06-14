В Ардатове сгорела баня

В Ардатове произошел пожар, который уничтожил баню.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 13 июня. Возле дома №8, который расположен по адресу – улица Калинина, загорелась баня. Пламя полностью уничтожило постройку на площади 12,5 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru