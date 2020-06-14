В одном из исправительных учреждений Мордовии выбрали лучшего чтеца стихотворений Пушкина

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии были проведены мероприятия, посвященные Пушкинскому дню.

В отрядах осужденных был проведен конкурс на лучшее чтение стихотворений А. С. Пушкина. По итогам конкурса четыре человека были определены победителями в масштабе отрядного звена. Путем подсчета голосов осужденный Вячеслав Кантиев был признан лучшим чтецом с отрывком из произведения «Евгений Онегин».

Кроме того, по кабельному телевидению была организована трансляция документального фильма, посвященного жизни Пушкина.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что сотрудники СИЗО-1 УФСИН РФ по Мордовии поздравили ветерана УИС с 60-летием.

Источник: 13.fsin.su