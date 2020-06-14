В Саранске 23-летний парень избил незнакомца и повредил его автомобиль

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан 23-летний молодой человек, который избил незнакомого ему гражданина и повредил принадлежащее последнему транспортное средство.

В ночное время суток экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о драке, происходящей во дворе многоквартирного дома, расположенного в северо-западной части Саранска. Прибыв на место инцидента, стражи порядка выяснили, что конфликт с применением физической силы произошел между двумя ранее незнакомыми гражданами. В ходе драки один из её участников 23-летнего возраста нанес серьезные телесные повреждения оппоненту и повредил заднее стекло его автомобиля.

Для дальнейшего разбирательства 23-летний горожанин был передан полицейским.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia