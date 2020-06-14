В Пролетарском районе Саранска дополнительно благоустроят две дворовые территории

В Пролетарском районе Саранска будут проведены дополнительные работы по благоустройству двух дворовых территорий.

Указанная возможность появилась благодаря экономии денежных средств во время проведения процедуры электронного аукциона.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в результате открытого аукциона была определена подрядная организация. В апреле она приступила к благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов №59 по ул. Веселовского, №33 по ул. Веселовского, №9 по ул. Коваленко, №34 по ул. Коваленко, №2 по ул. Семашко и №78 по ул. Пушкина.

Сэкономленные денежные средства позволят дополнительно благоустроить дворы многоквартирных домов №53 по пр. 60 лет Октября и №37 по ул. Веселовского.

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Источник: adm-saransk.ru