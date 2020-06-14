ФК «Мордовия» может потерять место в ФНЛ

Участие футбольной команды «Мордовия» в следующем сезоне ФНЛ оказалось под вопросом.

Команда из Саранска не заплатила за процедуру лицензирования. Без оплаты данной процедуры комиссия по лицензированию РФС, заседания которой пройдут в период с 15 по 18 июня, не приступит к рассмотрению заявки «Мордовии». Кроме того, команда не сможет подать апелляцию.

Место «Мордовии» в ФНЛ могут занять клубы ПФЛ «Алания» или «Олимп-Долгопрудный».

На этом проблемы «Мордовии» не заканчиваются. В настоящее время имеется задолженность по заработной плате перед игроками команды, сумма которой составляет около 170 млн рублей.

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Источник: rusfootball.info