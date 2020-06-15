В Рузаевке утонул мужчина

В Рузаевке утонул 59-летний гражданин.

Указанное трагическое происшествие произошло днём 12 июня неподалеку от завода керамических изделий. По предварительной информации, 59-летний гражданин решил переплыть пруд. На расстоянии пяти метров от берега мужчину покинули силы, вследствие чего он пошел ко дну.

Труп гражданина водолазы республиканской аварийно-спасательной службы обнаружили на глубине около трех метров.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: 13.mchs.gov.ru