В Мордовии погиб рабочий предприятия «Рузхиммаш»

В Мордовии 44-летний гражданин получил смертельные травмы на рабочем месте.

Происшествие произошло 12 июня на предприятии «Рузхиммаш». По предварительной информации, 44-летний гражданин производил работы на токарном станке. В определенный момент на вращающуюся часть механизма намотало одежду мужчины. Самостоятельно освободиться и выключить станок гражданин не смог.

Рабочий получил многочисленные телесные повреждения. По дороге в больницу пострадавший скончался.

В настоящее время сотрудники следственных органов проводят проверку по факту гибели рабочего.

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Источник: mordovia.sledcom.ru