В Саранске мужчина до смерти избил знакомого во время ссоры

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего гражданина, который до смерти избил своего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что 14 июня во дворе дома №12, расположенного по адресу – улица Коваленко, 29-летний гражданин распивал спиртные напитки в компании своего знакомого. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 29-летний гражданин нанес своему оппоненту многочисленные удары руками и ногами в область головы и туловища, а после этого ушел домой.

Спустя некоторое время пострадавший скончался от полученных телесных повреждений.

В кратчайшие сроки 29-летний гражданин был задержан и привлечен к уголовной ответственности. Свою вину горожанин не отрицает.

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Источник: 13.мвд.рф