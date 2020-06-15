В Саранске изъяли из оборота фальшивую денежную купюру

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.
Недавно в правоохранительные органы поступило сообщение от кассира регионального управления инкассации о том, что при пересчете выручки, поступившей из одного из магазинов Саранска, была обнаружена и изъята поддельная денежная купюра номиналом 2 тыс. рублей.
Работники торгового заведения заявили, что не знают, кто расплатился фальшивой банкнотой, а также отметили, что все получаемые от покупателей денежные средства они проверяют визуально и на приборе идентификации. Деньги, предъявленные посетителями магазина за последние несколько дней, никаких подозрений не вызвали.
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Источник: 13.мвд.рф