В Мордовии разыскиваются очевидцы ДТП, в котором пострадал пешеход

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают очевидцев ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Происшествие произошло вечером 21 февраля нынешнего года в Саранске. На улице Титова неизвестный автомобилист совершил наезд на гражданина, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший получил телесные повреждения крайней степени тяжести.

Автомобилист скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Стражи порядка просят всех, кто располагает какими-либо сведениями о рассматриваемом происшествии, сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 29-89-85, 38-57-27 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф