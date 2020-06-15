Мошенник, представившийся работником банка, ограбил жительницу Ичалковского района

В Ичалковском районе 50-летняя местная жительница была ограблена неизвестным мошенником.

Недавно 50-летней сотруднице одного из образовательных учреждений указанного района позвонил неизвестный гражданин, который представился работником банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются похитить деньги со счета женщины. Затем якобы представитель финансового учреждения заявил, что денежные средства нужно срочно перевести на резервный счет. Женщина через мобильное приложение перечислила деньги в сумме 24,3 тыс. рублей на указанный незнакомцем счет. После этого гражданка, осознав, что имела дело с мошенником, обратилась в полицию.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске изъяли из оборота фальшивую денежную купюру.

Источник: 13.мвд.рф