В Мордовии сотрудники ГИБДД проводят занятия для детей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проводят занятия для школьников и дошкольников по безопасности дорожного движения.

Несколько мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма было проведено в дежурных группах МДОУ «Андреевский детский сад «Родничок» и МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Золотой петушок» в Темниковском районе. Юным воспитанникам учреждений стражи порядка рассказали о светофоре, дорожной разметке, пешеходном переходе и световозвращающих элементах.

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма будут продолжены.

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Источник: 13.мвд.рф