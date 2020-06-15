Посетитель одного из магазинов Саранска расплатился за товар фальшивыми деньгами

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

В органы внутренних дел Мордовии поступило сообщение от кассира республиканского управления инкассации о том, что при пересчете денежных средств, поступивших из магазина, расположенного в Саранске, была обнаружена и изъята поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

При осмотре банкноты были выявлены следующие несоответствия: полное свечение рисунка в инфракрасных лучах, металлизированная нить выполнена путем нанесения краски, шероховатость бумаги, отсутствие радужного свечения, микроперфорация выполнена путем прокола. По внешним признакам купюра долго находилась в обороте, поскольку наблюдается осыпание красителя, отслоение бумаги и потертость цифр номеров.

Представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту. Личность посетителя магазина, расплатившегося фальшивой банкнотой, устанавливается.

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Источник: 13.мвд.рф