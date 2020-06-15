В Саранске в ДТП с участием трех автомобилей пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 11 июня на улице Ботевградской. По предварительной информации, 18-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Фольксваген», вследствие чего транспортные средства столкнулись. Затем первую машину отбросило на автомобиль марки «Кадиллак».

Медицинская помощь понадобилась водителю «Рено» и 19-летней пассажирке «Фольксвагена».

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Источник: гибдд.рф