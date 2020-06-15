В Старошайговском районе водитель грузовика устроил ДТП с двумя пострадавшими

В Старошайговском районе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, в результате которого телесные повреждения получили два человека.

Инцидент произошел утром 11 июня на 142-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 36-летний водитель грузового автомобиля марки ГАЗ, совершая обгон, врезался в грузовик той же марки, который двигался впереди.

Водитель второго грузовика 31-летнего возраста и его 19-летний попутчик доставлялись в ГБУЗ РМ «Старошайговская РБ».

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Источник: гибдд.рф