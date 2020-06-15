В Теньгушево в ДТП с участием легковушки и мотоцикла пострадали два человека

В Теньгушево в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла пострадали два человека.

Происшествие произошло поздним вечером 12 июня на улице Ленина. По предварительным данным, 22-летний гражданин, управлявший легковым автомобилем марки «Тойота», совершая разворот, не заняв крайнее левое положение, не предоставил право первоочередного проезда мотоциклу марки ИЖ, который двигался в попутном направлении.

Телесные повреждения получили 19-летний мотоциклист и его 23-летний пассажир.

Известно, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

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Источник: гибдд.рф