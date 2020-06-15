В Саранске неизвестный водитель скутера устроил ДТП с пострадавшим

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 17-летний парень.

Происшествие произошло в ночь на 12 июня на территории Пролетарского района города. На улице Солнечной неизвестный гражданин, находившийся за рулем скутера, марка которого не сообщается, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на бордюрный камень, а после этого опрокинулось.

Пострадал 17-летний пассажир скутера. Молодой человек обращался за медицинской помощью в одну из больниц города.

Водитель скутера скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Стражи порядка разыскивают виновника инцидента.

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Источник: гибдд.рф