В Большеберезниковском районе пострадали водитель и пассажир опрокинувшейся иномарки

В Большеберезниковском районе водитель иномарки, превысивший скорость, устроил ДТП.

Происшествие произошло в ночь на 13 июня на 62-м километре дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники и Дубенки. По предварительной информации, 20-летний молодой человек, который находился за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус», по причине превышения скорости на месте проведения ремонтных работ не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, а после этого опрокинулось.

Водитель иномарки и его 24-летний пассажир получили телесные повреждения. Участники ДТП обращались за медицинской помощью в ГБУЗ «Комсомольская ЦРБ».

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Источник: гибдд.рф