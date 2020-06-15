В Лямбирском районе в ДТП пострадали два человека

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием грузовика и кроссовера, в результате которого пострадали два человека.
Происшествие произошло вечером 14 июня на перекрестке трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу, Саратов, и дороги, ведущей из Дальнего в Николаевку. По предварительной информации, 20-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки КамАЗ, не предоставил преимущество в движении кроссоверу марки «Хендай», в результате чего транспортные средства столкнулись.
Телесные повреждения получили 58-летний водитель кроссовера и его пассажирка того же возраста.
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Источник: гибдд.рф