В Лямбирском районе в ДТП пострадали два человека

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием грузовика и кроссовера, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 14 июня на перекрестке трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу, Саратов, и дороги, ведущей из Дальнего в Николаевку. По предварительной информации, 20-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки КамАЗ, не предоставил преимущество в движении кроссоверу марки «Хендай», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получили 58-летний водитель кроссовера и его пассажирка того же возраста.

Также читайте о том, что в Саранске в ДТП с участием трех автомобилей пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф