В Саранске произошло массовое ДТП

В Саранске 46-летний автомобилист протаранил три автомобиля.

Происшествие произошло вечером 14 июня на территории посёлка ТЭЦ-2. Возле дома №28, расположенного по адресу – улица Энергетическая, 46-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», двигаясь на высокой скорости, не смог удержать контроль над управлением, по причине чего транспортное средство протаранило три машины марок ВАЗ-21124, «Лада-Ларгус» и «Лада-Калина».

Водителю ВАЗа понадобилась медицинская помощь.

Ранее 46-летний водитель «Приоры» привлекался к административной ответственности за нарушение скорости.

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Источник: гибдд.рф