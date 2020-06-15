В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали трех пьяных водителей

В Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали трех пьяных водителей.

Днём 14 июня в Саранске стражи порядка на улице А. Невского остановили автомобиль марки «Ауди», за рулем которого находился 28-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в селе Большое Игнатово сотрудники ГИБДД на улице Михаила Катаева задержали пьяного 47-летнего мужчину, который управлял скутером.

Тем же вечером в Ковылкино стражами порядка на улице Королёва был остановлен автомобиль марки «Киа-Рио» под управлением пьяного 35-летнего мужчины.

Ранее указанные водители уже привлекались к ответственности по аналогичной причине.

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Источник: гибдд.рф