В Теньгушево легковушка врезалась в грузовик

В Теньгушево произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадал мужчина.

Происшествие произошло днём 15 июня возле дома №170, расположенного по адресу – улице Ленина. По предварительной информации, 51-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21101, не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в грузовик марки ГАЗ, который двигался впереди. После этого второе транспортное средство съехало в кювет.

Водитель легковушки был госпитализирован в районную больницу. Известно, что ранее автомобилист привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За данное нарушение мужчина был лишен водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф