В Рузаевке был задержан пьяный автомобилист

В Рузаевке сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль под управлением мужчины, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Поздним вечером 15 июня напротив дома №22, расположенного по адресу – улица Станиславского, стражи порядка остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-21140, за рулем которого находился 29-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что ранее водитель легковушки уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф