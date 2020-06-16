В Саранске осудили мужчину, который до смерти избил женщину

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который до смерти избил женщину.

Преступление было совершено в конце февраля нынешнего года. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 39-летний житель Саранска гостил у своего знакомого. В определенный момент к последнему в гости пришла его 42-летняя приятельница. В компании гостей владелец жилья распивал спиртные напитки. В ходе застолья хозяин квартиры уснул. Гости продолжили распивать спиртное. Во время попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 39-летний гражданин жестоко избил женщину руками и ногами. После нанесения побоев мужчина ушел домой.

Пострадавшая скончалась от полученных телесных повреждений на месте происшествия.

Решением суда в отношении 39-летнего мужчины была избрана мера наказания в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф