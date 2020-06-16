Житель Рузаевки во время ссоры принялся стрелять в знакомого из пистолета

В Рузаевке ссора двух местных жителей закончилась стрельбой.

Стражами порядка было установлено, что 12 июня в квартире жителя Рузаевки проводила время компания, состоящая из нескольких человек. Стоит отметить, что всего гости горожанина и он сам ранее были судимы. В определенный момент между двумя участниками компании вспыхнула ссора. Не сошлись во мнениях 27-летний парень и мужчина 1963 года рождения. В процессе выяснения отношений последний взял у другого участника компании пневматический пистолет и принялся стрелять в оппонента.

В итоге 27-летний парень был госпитализирован. Медики диагностировали у молодого человека ранения рук и ног.

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Источник: 13.мвд.рф