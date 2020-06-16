В Саранске осудили мужчину, намеревавшегося убить свою дочь

В Саранске суд вынес приговор в отношении 39-летнего гражданина, который намеревался сбросить своего ребенка с балкона.

Днём 19 августа прошлого года 39-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, закрылся в квартире со своей 6-месячной дочерью. Мама ребенка находилась за пределами жилья. В определенный момент мужчина вышел на балкон и стал кричать, что сбросит ребенка вниз. Стоит отметить, что действие, которое могло закончиться страшной трагедией, происходило на третьем этаже. Местные жители, увидевшие пьяного мужчину с ребенком в руках, выхвали полицию. Сотрудник полиции через соседний балкон смог приблизиться к преступнику, втолкнуть его в помещение и спасти ребенка. При задержании злоумышленник применил физическую силу в отношении полицейского.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru