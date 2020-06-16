Мошенник, который представился работником банка, ограбил 27-летнюю жительницу Саранска

Жительница Саранска, поверив мошеннику, который представился работником банка, лишилась денег.

Некоторое время назад 27-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка, а затем сообщил, что некие преступники пытаются похитить денежные средства со счета девушки. После этого якобы работник финансового учреждения под предлогом проведения операции по пресечению противозаконных действий, направленных на завладение деньгами пострадавшей, попросил горожанку сообщить ему номер принадлежащей ей банковской карты, пин-код от неё и коды, полученные в нескольких смс-сообщениях. Девушка предоставила незнакомцу необходимые сведения. Горожанка начала получать уведомления о списании денег со своего счета, но собеседник уверил её, что поводов для беспокойства нет, поскольку денежные средства переводятся на резервный счет, а спустя некоторое время будут ей возвращены.

На следующее утро пострадавшая, проверив баланс банковской карты, обнаружила, что никто ей деньги в сумме более 167 тыс. рублей не вернул. После этого девушка обратилась в полицию.

Стражи порядка выяснили, что телефонный номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Москве.

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Источник: 13.мвд.рф