В Мордовии сотрудники ГИБДД проводят профилактическую работу с педагогами учебных заведений

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Лямбирский» совместно с представителями общественности провели совещание с администрацией МОУ «Лямбирская СОШ №2» и работниками отдела образования Лямбирского района.

В ходе проведения указанного мероприятия были подведены итоги работы по профилактике безопасности дорожного движения за 2019-2020 учебный год в СОШ №2, обсуждены причины и условия дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 14 мая текущего года на территории Лямбирского района, в котором пострадали ученики данной школы.

Члены комиссии, состоящей из сотрудников ГИБДД, представителей отдела образования и общественников, провели обследование образовательного учреждения по организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах.

В завершении встречи члены комиссии порекомендовали администрации школы в период самоизоляции в игровой форме организовать дистанционные занятия по профилактике ДТП с детьми в каникулярный период.

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Источник: 13.мвд.рф