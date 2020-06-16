Житель Краснослободска пойдет под суд по обвинению в краже денег из магазина

В Краснослободске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в краже денежных средств из магазина.

В январе нынешнего года 39-летний житель Краснослободска, возвращаясь домой после дружеской попойки, свернул в сторону магазина. Мужчина обнаружил, что входная дверь торговой точки не была заперта. Воспользовавшись данным обстоятельством, обвиняемый зашел в магазин и похитил из-под прилавка денежные средства в сумме 34,5 тыс. рублей. Вскоре после этого гражданин уехал в Москву, где он работает вахтовым методом. После возвращения в Краснослободск мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска. Гражданин признал свою вину.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Краснослободска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф