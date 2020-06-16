В Мордовии прошла операция «Нетрезвый водитель»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

Указанное мероприятие проводилось на территории республики в период с 12 по 14 июня.

В ходе проведения рейдовых мероприятий стражами порядка было выявлено 38 водителей, которые сели за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что восемь автомобилистов управляли транспортными средствами, будучи лишенными водительских удостоверений.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф