В Мордовии полицейские изъяли незаконно хранящиеся наркотики у нескольких местных жителей

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов в течение трех дней изъяли наркотики у нескольких граждан.

В Атяшево 13 июня стражи порядка, досматривая автомобиль 37-летнего гражданина, обнаружили и изъяли марихуану массой 9,4 г. Выяснилось, что запрещенное вещество принадлежит 19-летнему знакомому мужчины.

В тот же день в Атяшево полицейские изъяли у двух граждан 21- и 39-летнего возраста марихуану массой 6,2 г.

Кроме того, 13 июня в доме безработного 54-летнего жителя Атяшево стражи порядка обнаружили и изъяли упомянутое вещество массой более 10 г.

В Лямбирском районе 12 июня сотрудники правоохранительных органов изъяли у 27-летнего жителя Саранска синтетические наркотики массой 1,94 г.

Также 14 июня в Саранске полицейскими у 20-летнего местного жителя были изъяты синтетические наркотики, масса которых составляет 0,54 г.

Стражи порядка возбудили уголовные дела по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф