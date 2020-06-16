Было установлено местонахождение без вести пропавших жителей Мордовии

Было установлено местонахождение двух пропавших без вести жителей Мордовии.

Вечером 24 мая 32-летняя жительница Зубовой Поляны ушла с работы, но домой не вернулась. Спустя некоторое время гражданка была найдена в Московской области. Женщина сообщила, что добралась до Подмосковья автостопом. Гражданка назвала целью своей поездки поиск новой работы.

Кроме того, было установлено местонахождение 52-летнего жителя Чамзинки, который страдает психическим расстройством. Мужчина находился в розыске с 12 мая. Выяснилось, что гражданин отправился в Москву, где проживают его родственники.

Также читайте о том, что в Мордовии полицейские изъяли незаконно хранящиеся наркотики у нескольких местных жителей.

Источник: 13.мвд.рф