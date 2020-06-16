Сотрудница УФСИН РФ по Мордовии сдала кровь для нуждающихся

Начальник филиала по Ленинскому району Саранска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии Юлия Кяльгина в очередной раз посетила республиканскую станцию переливания крови и сдала свою кровь для нуждающихся людей.

Перед каждой процедурой Юлия Кяльгина в обязательном порядке проходит медицинское обследование с измерением температуры тела и давления, после чего следует осмотр терапевта и лабораторное исследование на определение группы крови.

Статистические данные свидетельствуют, что первая отрицательная считается довольно редкой группой крови, она встречается лишь у 4% людей во всем мире. Обладая данной группой крови, у Юлии Кяльгиной есть уникальная возможность помочь любому реципиенту.

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Источник: 13.fsin.su